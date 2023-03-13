Доктор Мясников назвал два популярных, но вредных для детей продукта

Сладкая газировка и куриное филе могут серьёзно навредить здоровью детей и подростков. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

По словам медика, в сладкой газировке очень много сахара. Его избыток в сочетании с малой физической нагрузкой на 40 процентов снижает наращивание костной массы, которое завершается к 15–16 годам.

"Не приучайте ребёнка к еде. Не пичкайте его: "На тебе конфетку, на тебе колбаску". Он должен понимать, что конфета — это табу", — сказал доктор.

Также Мясников считает опасным для детей и подростков куриное филе. По его словам, при выращивании птицы могут использоваться антибиотики и гормоны, которые негативно влияют на щитовидную железу.