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13 марта, 12:38

Родителям объяснили, как цинк поможет детям при ротавирусе

Педиатр Намазова-Баранова: Цинк уменьшает тяжесть диареи при ротавирусе у детей

Главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине, академик РАН Лейла Намазова-Баранова рассказала, как облегчить состояние детей при лечении ротавирусной инфекции, которая приводит к диарее и обезвоживанию.

В беседе с "Газетой.ru" медик отметила, что при данном недуге не существует специфических лекарств, которые можно было бы принимать, но ослабить проявления острой диареи помогут препараты с содержанием цинка.

"Лечение цинком уменьшает продолжительность и тяжесть диареи", — отметила Намазова-Баранова.

В заключение педиатр напомнила, что в настоящее время единственным достаточно эффективным методом борьбы с ротавирусной инфекцией является вакцинация.

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А ранее педиатр Екатерина Морозова назвала три правила правильного закаливания ребёнка. Первое из них — систематичность процедуры. По словам специалиста, повторять её стоит каждый день.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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