Родителям объяснили, как цинк поможет детям при ротавирусе

Главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине, академик РАН Лейла Намазова-Баранова рассказала, как облегчить состояние детей при лечении ротавирусной инфекции, которая приводит к диарее и обезвоживанию.

В беседе с "Газетой.ru" медик отметила, что при данном недуге не существует специфических лекарств, которые можно было бы принимать, но ослабить проявления острой диареи помогут препараты с содержанием цинка.

"Лечение цинком уменьшает продолжительность и тяжесть диареи", — отметила Намазова-Баранова.

В заключение педиатр напомнила, что в настоящее время единственным достаточно эффективным методом борьбы с ротавирусной инфекцией является вакцинация.