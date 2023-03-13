Родителям объяснили, как цинк поможет детям при ротавирусе
Педиатр Намазова-Баранова: Цинк уменьшает тяжесть диареи при ротавирусе у детей
Главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине, академик РАН Лейла Намазова-Баранова рассказала, как облегчить состояние детей при лечении ротавирусной инфекции, которая приводит к диарее и обезвоживанию.
В беседе с "Газетой.ru" медик отметила, что при данном недуге не существует специфических лекарств, которые можно было бы принимать, но ослабить проявления острой диареи помогут препараты с содержанием цинка.
"Лечение цинком уменьшает продолжительность и тяжесть диареи", — отметила Намазова-Баранова.
В заключение педиатр напомнила, что в настоящее время единственным достаточно эффективным методом борьбы с ротавирусной инфекцией является вакцинация.
А ранее педиатр Екатерина Морозова назвала три правила правильного закаливания ребёнка. Первое из них — систематичность процедуры. По словам специалиста, повторять её стоит каждый день.
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