Диетолог назвала популярные ЗОЖ-продукты, которые могут обернуться лишними килограммами
Врач Тихомирова рассказала, какие популярные ЗОЖ-продукты могут привести к набору веса
Некоторые популярные ЗОЖ-продукты на самом деле могут обернуться лишними килограммами. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.
По словам медика, любые сухофрукты — курага, инжир, чернослив — это в первую очередь концентрат сахара. При употреблении их в большом количестве есть риск быстро набрать лишние килограммы.
"Например, в 100 граммах любых сухофруктов содержится от 50 до 80 граммов сахара. 100 граммов сухофруктов — это одна горсть. А суточная норма сахара при похудении — 100 граммов", — отметила доктор.
Орехи, по словам специалиста, это, безусловно, очень полезный продукт, который содержит полиненасыщенные жирные кислоты, полезный жир, цинк, селен и ещё очень много веществ. Но вместе с тем Тихомирова призвала помнить о том, что это самый калорийный продукт на Земле. В 100 граммах любых очищенных орехов содержится 600 калорий. А при похудении количество калорий для женщин ограничено примерно 1200. Поэтому орехи полезны, но только в дозе 20–30 граммов за раз, пояснила диетолог.
Тихомирова добавила, что сейчас очень популярны различные растительные масла, нерафинированные оливковые, амарантовые и прочие. Но нужно понимать, что растительное масло в готовом виде — это очень калорийный продукт, указала собеседница Лайфа. Так, в 100 граммах (примерно семь столовых ложек) содержится 900 калорий. При похудении врач рекомендовала добавлять не больше одной столовой ложки растительного масла на порцию.
"Все знают, что в пакетированных соках много сахара. Но могу сказать, что в свежевыжатых соках также содержится огромное количество сахара. Сахар растительного происхождения — глюкоза, фруктоза, сахароза — это тот же самый сахар, который при избыточном употреблении чреват лишними килограммами", — предупредила терапевт и призвала заменить соки на фрукты, из которых они выжаты.
Мюсли без глютена сейчас тоже очень популярны. Чаще всего они изготавливаются из рисовой, гречневой и кукурузной крупы. Но такие мюсли, как и любые другие, содержат большое количество углеводов. Плюс в них часто добавляют различные сухофрукты, орешки, кусочки шоколада, что дополнительно увеличивает калорийность продукта. Поэтому рассматривать мюсли как полезный продукт не стоит, подчёркивает медик.
Также к якобы "полезным продуктам" специалист отнесла бездрожжевой, безглютеновый хлеб. По структуре он клёклый, но количество углеводов там достаточное.
Ранее диетолог Наталья Круглова предупредила худеющих россиян об опасности полного отказа от сладкого. Есть риск сорваться и набрать вес, отметила специалист.
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