Диетолог назвала популярные ЗОЖ-продукты, которые могут обернуться лишними килограммами

Некоторые популярные ЗОЖ-продукты на самом деле могут обернуться лишними килограммами. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

По словам медика, любые сухофрукты — курага, инжир, чернослив — это в первую очередь концентрат сахара. При употреблении их в большом количестве есть риск быстро набрать лишние килограммы.

"Например, в 100 граммах любых сухофруктов содержится от 50 до 80 граммов сахара. 100 граммов сухофруктов — это одна горсть. А суточная норма сахара при похудении — 100 граммов", — отметила доктор.

Орехи, по словам специалиста, это, безусловно, очень полезный продукт, который содержит полиненасыщенные жирные кислоты, полезный жир, цинк, селен и ещё очень много веществ. Но вместе с тем Тихомирова призвала помнить о том, что это самый калорийный продукт на Земле. В 100 граммах любых очищенных орехов содержится 600 калорий. А при похудении количество калорий для женщин ограничено примерно 1200. Поэтому орехи полезны, но только в дозе 20–30 граммов за раз, пояснила диетолог.

Тихомирова добавила, что сейчас очень популярны различные растительные масла, нерафинированные оливковые, амарантовые и прочие. Но нужно понимать, что растительное масло в готовом виде — это очень калорийный продукт, указала собеседница Лайфа. Так, в 100 граммах (примерно семь столовых ложек) содержится 900 калорий. При похудении врач рекомендовала добавлять не больше одной столовой ложки растительного масла на порцию.

"Все знают, что в пакетированных соках много сахара. Но могу сказать, что в свежевыжатых соках также содержится огромное количество сахара. Сахар растительного происхождения — глюкоза, фруктоза, сахароза — это тот же самый сахар, который при избыточном употреблении чреват лишними килограммами", — предупредила терапевт и призвала заменить соки на фрукты, из которых они выжаты.

Мюсли без глютена сейчас тоже очень популярны. Чаще всего они изготавливаются из рисовой, гречневой и кукурузной крупы. Но такие мюсли, как и любые другие, содержат большое количество углеводов. Плюс в них часто добавляют различные сухофрукты, орешки, кусочки шоколада, что дополнительно увеличивает калорийность продукта. Поэтому рассматривать мюсли как полезный продукт не стоит, подчёркивает медик.

Также к якобы "полезным продуктам" специалист отнесла бездрожжевой, безглютеновый хлеб. По структуре он клёклый, но количество углеводов там достаточное.