Врач назвала допустимую суточную норму креветок и рассказала, что будет при её превышении

Креветки — один из самых популярных продуктов в мире. При невысокой калорийности они являются прекрасным источником белка, витамина В12 и селена. Кроме того, креветки являются источником омега-3 ПНЖК, благодаря чему могут способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний за счёт уменьшения показателей артериального давления и холестерина крови. Однако при употреблении креветок возможны определённые риски, рассказала в беседе с Лайфом врач – терапевт-гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.

"Как и многие морепродукты, креветки могут содержать определённое, небольшое количество ртути, что ограничивает частоту и размер порций этих ракообразных. Ртуть — токсин, содержащийся в морепродуктах, — при значительном употреблении может вызвать мышечную слабость и снижение периферического зрения. Рекомендованная порция креветок составляет порядка 200 граммов в сутки. В случае увеличения порции растёт риск повышенного употребления ртути", — отметила медик.

Помимо ртути креветки могут содержать пластик в минимальном количестве. По словам Тимощенко, микропластик может влиять на репродуктивную и иммунную системы организма, однако в данный момент эта проблема ещё полноценно не изучена. Так же, как и многие другие морепродукты, креветки могут послужить причиной аллергических реакций, в том числе выраженных, вплоть до анафилактического шока у склонных к аллергии людей.