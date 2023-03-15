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15 марта, 14:46

Врач перечислила продукты, которые могут повысить женское либидо

Эндокринолог Жучкова назвала орехи и жгучий перец полезными для женского либидо

Улучшить женское либидо помогут продукты на основе сои, рыба, а также фрукты, орехи и перец. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники" Елена Жучкова.

По её словам, благотворно сказывается на женской репродуктивной системе спаржа, богатая фолацином и витамином Е. А необходимые для женского организма полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в рыбе и морепродуктах. Также эксперт рекомендовала клубнику, гранат и некоторые фрукты.

"Мандарин и киви богаты витамином С, флавоноидами, а значит, способны повысить иммунитет и настроение и, как следствие, благотворно влияют на либидо", — объяснила медик в беседе с "Газетой.ru".

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Повысить чувственность помогут также жгучий перец, шоколад, банан и мороженое. Хорошими афродизиаками считаются авокадо и орехи, особенно грецкие, кедровые и миндаль. Врач также рекомендовала не забывать пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью.

Ранее Лайф писал о том, что для приведения сексуальной жизни в порядок нужно контролировать уровень гормонов и работу щитовидной железы. Об этом рассказал сексопатолог Даниэль Беннет.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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