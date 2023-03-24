Онколог рассказал о "тонком" симптоме рака кишечника

На развитие рака кишечника может указывать анемия — уменьшение количества эритроцитов в организме, что объясняется открывшимся кровотечением из опухоли. Об этом изданию "Медикфорум" рассказал врач-онколог Андрей Воробьёв.

"Есть ещё несколько тонких симптомов, на которые следует обратить внимание. Диагноз анемии может быть признаком внутреннего кровотечения, даже если вы не заметили крови в фекалиях. Недостаток железа в организме может вызвать у вас чувство усталости", — уточнил он.

Доктор также назвал одышку, участившееся сердцебиение, бледность кожи явными признаками, по которым можно выявить опухоль в кишечнике. По его словам, иногда пациенты жалуются и на тошноту, вздутие живота и отсутствие аппетита, однако потеря веса происходит нечасто.