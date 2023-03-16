Онколог перечислил малозаметные и неожиданные предвестники рака кожи

Рак кожи является одним из самых распространённых видов онкологии, который уступает лидерство только раку молочных желёз: на сто тысяч населения приходится 302 случая заболевания. Главный онколог сети "РЖД-Медицина", заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи ЦКБ "РЖД-Медицина" Дмитрий Решетов в беседе с Лайфом назвал малозаметные и неожиданные предвестники заболевания, которые помогут диагностировать болезнь и вылечить её на ранней стадии.

По словам врача, в зоне риска чаще всего оказываются пожилые люди. Как правило, рак кожи появляется на участках тела, которые больше всего подвергаются УФ-излучению: например, кожа лица, кисти, шея или верхняя часть грудной клетки. Именно поэтому пожилым людям необходимо защищать открытые участки кожи от солнечных лучей и внимательно следить за тёмными пятнами на коже, которые возникают в результате возрастной атрофии кожи и снижения её собственных защитных свойств.

"Именно кофейные пятна на коже могут быть первыми предвестниками рака. Необходимо внимательно относиться к мелким, не заживающим в течение длительного времени повреждениям кожи. Хронические ранки могут возникнуть в результате постоянных раздражений и травм, например, от неудобных предметов одежды. Они могут быть и причиной, и признаком заболевания. Их наличие — повод обратиться к терапевту, который может направить к дерматологу", — предупредил врач.

Тревожным сигналом является также и появление узелков на коже. Чаще всего небольшие — один-два миллиметра, но сами по себе они не проходят, а могут быть ликвидированы только через лечение. Также собеседник Лайфа призвал не путать меланому и рак кожи. Он напомнил, что меланома — это не онкология, а злокачественная опухоль, очень опасная и агрессивная. Она возникает из пигментных клеток — меланоцитов — и обладает высоким уровнем летальности.

Решетов пояснил, что рак кожи не такой агрессивный, как меланома, и лечится при правильном подходе хирургическим путём даже в запущенных случаях. Такие опухоли, как правило, медленно растут и не достигают критических размеров. Он рекомендовал быть внимательными при обращении к терапевту по любому поводу и всегда просить врача уделить внимание кожному покрову. По его словам, проблема в том, что зачастую медики не уделяют должного внимания коже, поэтому 90% людей обращаются с признаками рака к дерматологу или онкологу уже самостоятельно.

"К сожалению, очень часто бывает так, что после неправильной диагностики и, как следствие, неверного подхода при хирургическом удалении опухоли рак кожи не проходит, а, напротив, становится больше и агрессивнее. Поэтому ещё одна рекомендация: не допускать удаления любого новообразования на коже без морфологического исследования, включая анализ на гистологию, — только в этом случае может быть правильно установлен диагноз", — резюмировал онколог.