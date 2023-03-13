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13 марта, 16:21

Онколог предупредил о смертельной опасности регулярного приёма противозачаточных

Маммолог Назлиев: Регулярный приём противозачаточных повышает риск развития рака груди

Вред противозачаточных таблеток до сих пор изучается многими лабораториями по всему миру, как и польза от их применения. Однако на сегодняшний день учёными доказано, что данные оральные контрацептивы повышают риск развития рака молочной железы. Об этом в телеграм-канале предупредил онколог-маммолог Данаил Назлиев. По его словам, в основном это касается женщин, принимающих таблетки длительное время.

Специалист напомнил, что противозачаточные препараты представляют собой вид лекарств, содержащих гормоны, которые предотвращают беременность. Они действуют, подавляя овуляцию и изменяя цервикальную слизь, что затрудняет проникновение сперматозоидов в матку. В целом препарат признаётся эффективной и безопасной формой контроля рождаемости, но в ходе научных исследований, которые проводились с участием тысяч женщин, был выявлен процент негативных последствий от приёма противозачаточных таблеток.

"Этот риск наиболее высок у женщин, принимающих таблетки более пяти лет, и он увеличивается, если они их длительно принимают. По этой причине важно взвесить все за и против приёма таблеток, прежде чем решиться на это", — подчеркнул Назлиев.

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Ранее учёные обнаружили, что обычный аспирин может снизить риск развития рака яичников на 13%. Кроме того, специалисты выяснили, что препарат также влияет и на течение эндометриоза у женщин.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Наталья Исакова
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