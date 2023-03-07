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7 марта, 13:05

Онколог назвал первый признак рака груди, который не так просто выявить

Маммолог Назлиев назвал микрокальцинаты первым признаком рака груди

Микрокальцинаты — небольшие отложения кальция — являются первым признаком рака молочной железы, однако выявить онкозаболевание можно не всеми методами. Например, УЗИ не способно обнаружить такие образования. Расставить все точки над "i" помогут маммография и магнитно-резонансная томография (МРТ), рассказал в телеграм-канале онколог-маммолог Данаил Назлиев.

По словам специалиста, микрокальцинаты представляют собой отложения солей кальция, которые могут встречаться в любой части молочной железы. Крайне важно обнаружить их на ранней стадии, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболевания.

"Если маммограмма или МРТ обнаруживают сгруппированные микрокальцинаты в ткани молочной железы, врач может порекомендовать удалить этот участок. Это может быть сделано с помощью диагностической секторальной резекции", — резюмировал специалист.

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Freepik / photoroyalty

Наталья Исакова
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