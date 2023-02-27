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27 февраля, 14:16

Учёные выяснили, что обычный аспирин способен снизить риск развития рака

JAMA: Аспирин снижает риск развития рака яичников на 13%

Рак яичников — один из самых распространённых видов онкологии среди женщин. Ежегодно во всём мире проводится множество исследований относительно данного заболевания. Одно из таких недавно провели австралийские учёные и выяснили, что приём аспирина снижает риск развития рака яичников. Их работа опубликована в научном журнале JAMA.

В исследовании участвовало 4476 пациенток с разными типами рака, а также контрольная группа из 6659 человек. Учёные принимали во внимание этническую принадлежность, возраст на момент постановки диагноза, стадию рака и гистологию. В ходе анализа выяснилось, что частое употребление аспирина снижает риск развития рака яичников на 13%.

"Регулярное употребление аспирина может помочь снизить риск рака яичников у женщин, независимо от того, являются ли они более генетически предрасположенными или нет. По всем направлениям женщины, которые принимали аспирин, имели на 13% меньше вероятности угрозы развития рака яичников", сказано в статье.

Более того, учёные убеждены, что генетическая предрасположенность к раку не снижает защитный эффект от частого приёма аспирина. Также указано, что аспирин может облегчить течение эндометриоза у женщин.

Вместе с этим не стоит забывать о том, что бесконтрольный приём лекарственных препаратов без назначения врача запрещён. Как известно, аспирин имеет множество побочных эффектов, в числе которых бронхоспазм, внутреннее кровотечение, а также снижение числа тромбоцитов в крови.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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