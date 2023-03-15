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15 марта, 12:38

Врач назвала возраст женщин, которые наиболее подвержены риску рака шейки матки

Онколог Лапина: Рак шейки матки чаще всего бывает у женщин в возрасте от 35 до 55 лет

У женщин в возрасте от 35 до 55 лет чаще всего диагностируют злокачественные опухоли шейки матки. Об этом рассказала заведующая четвёртым онкологическим отделением Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) врач – гинеколог-онколог Светлана Лапина.

"Злокачественные новообразования шейки матки, как правило, диагностируются в возрастной группе 35–55 лет. Однако первые признаки предопухолевой патологии могут появиться у женщины и в более раннем возрасте. Таких пациенток необходимо ставить на онкоконтроль и проводить лечение предраковой патологии", — цитирует доктора Ura.ru.

Специалист подчеркнула, что рак шейки матки можно предотвратить, если регулярно проходить профилактические осмотры у гинекологов.

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Unsplash

Илья Суриков
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