Врач назвала возраст женщин, которые наиболее подвержены риску рака шейки матки
Онколог Лапина: Рак шейки матки чаще всего бывает у женщин в возрасте от 35 до 55 лет
У женщин в возрасте от 35 до 55 лет чаще всего диагностируют злокачественные опухоли шейки матки. Об этом рассказала заведующая четвёртым онкологическим отделением Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) врач – гинеколог-онколог Светлана Лапина.
"Злокачественные новообразования шейки матки, как правило, диагностируются в возрастной группе 35–55 лет. Однако первые признаки предопухолевой патологии могут появиться у женщины и в более раннем возрасте. Таких пациенток необходимо ставить на онкоконтроль и проводить лечение предраковой патологии", — цитирует доктора Ura.ru.
Специалист подчеркнула, что рак шейки матки можно предотвратить, если регулярно проходить профилактические осмотры у гинекологов.
Ранее Лайф сообщал о том, что частые боли в нижней части спины могут свидетельствовать о наличии рака шейки матки у женщин.
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