Россиянам назвали простейший напиток, который поможет для профилактики онкологии

Стакан тёплой воды с лимоном по утрам может стать хорошей профилактикой развития онкозаболеваний. Так считает врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, пишет "Российская газета".

"Ощелачивание — эффективный способ поддерживать здоровье всего организма. Чтобы не повредить кислотой зубную эмаль и не раздражать слизистую желудка, важно придерживаться пропорций: на один стакан воды использовать два ломтика лимона", — указал эксперт в телеграм-канале.

Он добавил, что в день можно выпивать не более двух литров воды с лимоном. Причём есть определённый порядок её употребления. Это нужно делать за 40–45 минут до еды маленькими глотками.

Медик рекомендовал принимать напиток свежим и готовить его не заранее, а прямо перед употреблением. Но натощак лимонная вода противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Также она не рекомендуется при патологиях почек и повышенной кислотности.