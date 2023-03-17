Врач объяснила, когда и сколько воды нужно выпивать для правильной работы почек

Ежедневно соблюдать питьевой режим необходимо для правильной работы почек, кишечника, кожи и органов. Об этом рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

"Вода способствует полноценному детоксу каждой клетки, с током лимфы выводятся продукты распада из организма, а также достигается нормализация процесса желчеотделения, работы кишечника", — отметила Шуппо в беседе с "Лентой.ру", уточнив, что речь идёт именно о чистой питьевой воде, а не о газированных напитках, супах и других жидкостях.

По словам эксперта, нет точных рекомендаций насчёт того, сколько литров воды нужно пить в день. В целом можно ориентироваться на 30–40 миллилитров на килограмм веса, но не более трёх литров в сутки. Шуппо добавила, что если человек пьёт очень много жидкости, то стоит насторожиться, ведь это может сигнализировать о сахарном диабете и заболеваниях почек.

Врач подчеркнула, что многое зависит от того, как именно поддерживать водный баланс. Идеально, пояснила специалист, пить каждые 15–20 минут по два глотка жидкости. Если же выпить воду залпом, то клубочковая фильтрация (первый этап в процессе образования мочи в почках) усилится и ускорит вывод жидкости из организма.

"При этом две трети дневной нормы воды необходимо выпить в первой половине дня, когда работа почек идёт активно. Во второй половине дня активность почек снижается, а в ночные часы находится на минимальных значениях. Приём воды в поздние вечерние часы и ночью может провоцировать утренние отёки", — указала Шуппо.

В заключение научный руководитель сети клиник предупредила, что токсические вещества и тяжёлые металлы, которые содержатся в водопроводной воде, разрушительно воздействуют на здоровье человека, поэтому её следует очищать перед употреблением. Для этого необходимо использовать качественные фильтры с последующей минерализацией. Есть и другой вариант — покупать воду с необходимой степенью очистки.