Врач раскрыла вред соевого соуса для мужчин

Соевый соус нужно употреблять с осторожностью из-за высокого содержания в нём соли и глутамата натрия, который образуется во время брожения, предупредила диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Москвой 24".

Соевый соус нужно рассматривать как один из вариантов соли, понимая, что её количество в рационе должно быть минимальным, говорит врач. Она напомнила, что одно из последствий злоупотребления соли — отёчность.

"Кроме того, в процессе брожения в соевом соусе образуется глутамат натрия. При его избыточном употреблении и при индивидуальной непереносимости могут возникать такие побочные эффекты, как головокружение, потливость, сердцебиение, головная боль, одышка", — продолжила медик.

Поэтому в блюда лучше добавлять йодированную соль в небольших количествах. Она будет полезна для профилактики йододефицита, тогда как соевый соус таким свойством не обладает. Бытует мнение, что этот продукт также небезопасен для мужчин, поскольку содержит фитогормоны, близкие к эстрогенам. Однако их много не столько в соусе, сколько именно в сое.

По словам диетолога, добавлять соус в блюда можно изредка — для разнообразия, а при выборе продукта осторожно относиться к его составу. Лучше всего, если в него будут входить только соевые бобы, вода, пшеница и соль.