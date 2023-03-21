Диетолог развеяла популярный мифе о йоде

Восполнить дефицит йода в организме с помощью сетки на коже не получится. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила диетолог Наталья Круглова. По её словам, такой способ не работает из-за разной структуры соединений йода в пищевых продуктах и растворах, которые продаются в аптеках.

"Иногда по йодной сетке пытаются определить, есть ли дефицит или нет. Считается, что если сетка быстро впитывается в кожу, то организм испытывает нехватку йода. Это является мифом", — подчеркнула Круглова и призвала употреблять в пищу йодированную соль, а также рыбу и другие морепродукты.