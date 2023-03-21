Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 15:09

Диетолог развеяла популярный мифе о йоде

Диетолог Круглова: Восполнить дефицит йода с помощью сетки на коже не получится

Восполнить дефицит йода в организме с помощью сетки на коже не получится. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила диетолог Наталья Круглова. По её словам, такой способ не работает из-за разной структуры соединений йода в пищевых продуктах и растворах, которые продаются в аптеках.

"Иногда по йодной сетке пытаются определить, есть ли дефицит или нет. Считается, что если сетка быстро впитывается в кожу, то организм испытывает нехватку йода. Это является мифом", — подчеркнула Круглова и призвала употреблять в пищу йодированную соль, а также рыбу и другие морепродукты.

6 категорий продуктов, которые помогут восполнить дефицит йода

6 категорий продуктов, которые помогут восполнить дефицит йода

Ранее эндокринолог Нечаева заявила, что определить дефицит йода в домашних условиях невозможно. По её словам, большинство россиян проживают в регионах, где этот недуг широко распространён.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров