Россияне могут поплатиться за любовь к тепличным огурцам

О пользе огурцов для здоровья спорить не приходится: они богаты калием, фосфором, кальцием, магнием и другими элементами. Однако важно то, каким образом они были выращены — грунтовым или тепличным. Как напомнила в беседе с "Газетой.ru" гастроэнтеролог "Теледоктор24" Екатерина Есакова, огурцы из теплиц могут содержать не малое количество нитратов и пестицидов.

По её словам, говорить о том, что нитраты однозначно опасны для человека, нельзя. Доктор объяснила, что в небольшом количестве они достаточно легко перерабатываются и выводятся из организма. Иная ситуация складывается при попадании в организм большого объёма нитратов — от восьми до 14 грамм. В данном случае они негативно влияют на здоровье.

"При попадании в кровь в большом объёме нитраты превращаются в опасные нитриты, которые в свою очередь превращают гемоглобин в метгемоглобин, не способный переносить кислород. Клетки внутренних органов начинают испытывать кислородное голодание, что может привести необратимым последствиям", — объяснила медик.

Не стоит забывать и о том, что пестициды обладают токсичностью — их длительное потребление в больших количествах чревато хронической интоксикацией организма. В заключение врач напомнила, что кроме огурцов в теплицах выращиваются другие овощи и фрукты, так что к их потреблению нужно подходить к осторожностью.