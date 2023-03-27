Названы продукты, увеличивающие риск развития рака желудка

Ряд продуктов могут увеличивать риск развития рака желудка. Они не обязательно являются прямыми причинами онкозаболевания, но могут увеличивать вероятность его развития вместе с другими факторами, такими как наследственность и образ жизни, рассказал Лайфу завотделением абдоминальной хирургии и онкологии-II ФГБНУ "РНЦХ имени академика Б.В. Петровского", доктор медицинских наук, профессор Аркадий Беджанян.

По его словам, солёные и консервированные продукты, такие как квашеная капуста, оливки, селёдка, колбасы и консервы, могут содержать большое количество соли и нитратов, которые повышают риск развития рака желудка. Также опасность представляют продукты, богатые насыщенными жирами (мясо, масло, в том числе сливочное). Кроме того, риск развития рака повышают продукты, содержащие искусственные красители и консерванты (газированные напитки, конфеты, снеки и прочие готовые продукты), а также курение и алкоголь.

"Helicobacter pylori — это бактерия, которая может привести к язве желудка и гастриту, и она также может увеличивать риск развития рака желудка", — отметил Беджанян.

Врач также посоветовал не злоупотреблять жареными продуктами, ведь они могут содержать высокие концентрации канцерогенов. Риск развития рака желудка увеличивает также избыточное потребление продуктов, богатых каротином. Чтобы снизить риск развития онкозаболевания, рекомендуется следить за питанием, употреблять больше свежих фруктов и овощей, а также уменьшить потребление жареных, консервированных, солёных продуктов, ограничить потребление насыщенных жиров, красителей и консервантов, совсем отказаться от курения и умеренно потреблять алкоголь.