Эндокринолог назвал последствия резкого похудения для здоровья

Резкое похудение может привести к пагубным последствиям для здоровья, поэтому вес нужно сбрасывать постепенно. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал врач-эндокринолог "Инвитро-Приволжья" Арсений Русанов.

Он объяснил, что мужчинам и женщинам нужно сбрасывать вес постепенно, на 5–10% от исходного за три-шесть месяцев с последующим удержанием массы тела. В качестве примера Русанов провёл расчёт. Получается, мужчина с исходным весом 110 кг за три-шесть месяцев должен скинуть 5,5–11 кг. Примерно за 30 дней ему нужно худеть не более чем на 1–3,5 кг. Женщине с весом 90 кг за месяц следует сбрасывать 0,8–3 кг. Кроме того, рекомендуется не сильно снижать калорийность питания. Так, минимум для женщин составляет 1200 ккал/сутки, для мужчин — 1500 ккал/сутки.

По словам врача, быстрое похудение редко бывает эффективным в долгосрочном плане. Если человек сбросит десять килограммов за месяц, то это будет стресс для организма, который в результате старается восстановить привычную массу тела. Нередки случаи, когда люди после экстремального снижения калорийности и быстрого похудения за короткий срок быстро возвращались в изначальный вес с избытком в пять килограммов и более.

"Также быстрое похудение может принести за собой ощутимые негативные последствия для здоровья: психоэмоциональные расстройства, появление складок на коже, мышечную слабость, обезвоживание, нарушение обмена веществ из-за недостатка важных витаминов и микроэлементов, нарушение менструального цикла у женщин", — рассказал Русанов.