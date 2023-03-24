Нутрициолог раскрыла способ похудеть без занятий спортом

Соблюдение дефицита калорий при разнообразном и сбалансированном рационе — отличный способ похудения, утверждает нутрициолог Оксана Ковылкина. При этом часовые занятия спортом 2–3 раза в неделю не помогут, если есть привычка переедать.

"После тренировки, как правило, мы устаём и бытовая активность снижается. Организм начинает таким образом экономить энергию — и опять дефицита нет. Более того, если постоянно выполнять одни и те же упражнения, организм просто адаптируется и с каждой тренировкой затраты энергии будут уменьшаться", — пояснила Ковылкина в беседе с РИАМО.

Повышенный аппетит после тренировок — не редкость, поэтому снизить вес только за счёт спорта сложно. "Отрабатывая" еду, не изменив рацион, — похудеть не получится, предупредила врач.

Но сидеть на диетах тоже не нужно: для комфортного снижения веса достаточно создать умеренный дефицит калорий и добавить физическую активность.