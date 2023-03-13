Фитнес-тренер рассказал, какие виды спорта помогут выйти из зимней "спячки"

Отличной альтернативой тренажёрному залу являются занятия на улице, весной выйти из зимней "спячки" помогут пробежки и тренировки на велосипеде. Подробнее об этом в беседе с РИАМО рассказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

"В наше время только ленивый не ездит на велосипеде <...> Пробежки — тоже прекрасный способ привести себя в форму после зимней "спячки". Бег не только положительно влияет на состояние вашей фигуры, но ещё и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и повышает общую выносливость организма", — отметил он.

По словам Нагулина, перед пробежкой нужно обязательно ознакомиться с правильной техникой бега и обзавестись подходящей обувью, чтобы избежать травмирования. А ещё для весеннего активного отдыха на улице хорошо подходят прыжки со скакалкой. Выделяя на это всего 10–15 минут в день, можно привести тело в форму. При этом тренер подчеркнул, что перед любой тренировкой нужно делать разминку для подготовки организма к нагрузке, снижения вероятности получения травм и улучшения производительности в сложных упражнениях.

"Кому-то разминка может показаться скучной и отнимающей лишнее время, зато в ходе разогрева учащается сердцебиение, ускоряется кровоток и насыщение кислородом работающих мышц, улучшается подвижность суставов", — добавил Нагулин.