Митрополит объяснил, когда православным нельзя заниматься йогой

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) объяснил, можно ли православным заниматься йогой, и назвал условие, при котором это делать не стоит. Об этом пишет РИА "Федералпресс".

"Если под йогой понимать направление индуизма, совокупность духовных и телесных практик, нацеленных на достижение мокши, освобождение от сансары и т.д., то двух мнений быть не может: православному там делать нечего", — написал митрополит в телеграм-канале.

При этом он уточнил, что если под йогой подразумевать физические упражнения, то ими заниматься можно и полезно. В то же время митрополит добавил, что безопаснее укреплять здоровье упражнениями, которые подберёт дипломированный врач ЛФК.