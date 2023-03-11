Митрополит объяснил, когда православным нельзя заниматься йогой
Екатеринбургский митрополит Евгений объяснил, можно ли православным практиковать йогу
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) объяснил, можно ли православным заниматься йогой, и назвал условие, при котором это делать не стоит. Об этом пишет РИА "Федералпресс".
"Если под йогой понимать направление индуизма, совокупность духовных и телесных практик, нацеленных на достижение мокши, освобождение от сансары и т.д., то двух мнений быть не может: православному там делать нечего", — написал митрополит в телеграм-канале.
При этом он уточнил, что если под йогой подразумевать физические упражнения, то ими заниматься можно и полезно. В то же время митрополит добавил, что безопаснее укреплять здоровье упражнениями, которые подберёт дипломированный врач ЛФК.
Ранее преподаватель йоги Александр Фурашов назвал позу, которая облегчит головную боль за 10 минут. Речь идёт о шавасане, перед выполнением которой важно закрыть шторы, избавив себя от раздражающего света, выпить горячего чаю, а также замотать уши и глаза бинтом.
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