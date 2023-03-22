Врач объявила о 4 простых правилах, как быстро похудеть и расстаться с лишними килограммами

Татьяна Терехова, врач-гастроэнтеролог медицинского центра "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ", поделилась хитростями, которые помогут всем худеющим прийти в форму вовремя. Эксперт называет весну своеобразной подготовкой к пляжному сезону, с чем нельзя не согласиться. Татьяна настаивает на том, что, если хотите эффективно и быстро сбросить лишний вес, придётся придерживаться этих четырёх элементарных правил: диета, спорт, здоровый сон и хорошее настроение. Итак, обо всём по порядку.

1. Правильно ешь — быстро похудеешь

"Соблюдать диету — это не значит голодать", — напоминает врач-гастроэнтеролог. — Это значит питаться с интервалом в 3,5–4 часа. То есть где-то четыре-пять раз в день. Соотношение белков, жиров и углеводов в пище должно быть [следующее]: белка 30%, жиров 30% и углеводов 40%". Важно также следить, чтобы последний приём пищи был за 3,5–4 часа до сна. Тогда еда успеет полноценно перевариться, лишние килограммы за ночь не отложатся. Как похудеть быстро? Включить в рацион больше антиоксидантов — руколу, салат, овощи и фрукты, — но не забывать про мясо и рыбу. Это основные поставщики полезных микроэлементов и кальция.

2. Полноценный сон как средство похудения

Худеем в домашних условиях к лету. Фото © Unsplash

Постарайтесь высыпаться ночью, сон должен быть не меньше восьми часов. Если хотите быстро похудеть, следите и за интервалом засыпания. Активно вырабатывается гормон мелатонин с одиннадцати вечера до двух часов ночи. "Он является очень важным антиоксидантом, который как раз профилактирует, в том числе и набор массы тела, и, кстати, является профилактикой онкообразующих процессов", — подмечает врач Терехова.

3. Как похудеть? Двигаться

Можно даже не заниматься непосредственно спортом и не мучить себя посещением фитнес-залов. Чтобы худеть в домашних условиях, достаточно просто больше ходить, кататься на велосипеде, подниматься или спускаться по лестнице, а не использовать лифт. Всё это будет способствовать быстрому сжиганию калорий.

4. Как похудеть в домашних условиях? Мыслить позитивно

Как похудеть быстро и без вреда для здоровья. Фото © Unsplash

Не только во время похудения, но и как можно чаще стоит пребывать в хорошем настроении. Потому что гормоны радости — эндорфины — считаются катализаторами метаболических процессов. "Да и в принципе, когда человек пребывает в состоянии стресса, это замедляет метаболизм, а также усугубляет процессы старения", — подытоживает Татьяна Терехова.

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