5 способов победить прокрастинацию и начать достигать целей

Прокрастинация — это привычка откладывать дела на потом. Состояние, когда человек просто физически не может начать работать, пока не наступит последний момент. Такой подход становится серьёзным препятствием на пути к достижению целей. К счастью, есть много способов победить прокрастинацию и начать работать над своей жизнью. Рассказываем о пяти наиболее эффективных.

1. Начните с малого

Одна из наиболее распространённых причин прокрастинации — это перегруженность. Многие люди чувствуют, что у них не хватает времени на всё, что нужно сделать. В результате вообще перестают что-либо делать. Решение проблемы — начать с малого. Выберите самую маленькую задачу, которую вы можете выполнить, и начните с неё. Это поможет запустить движение и постепенно перейти к более сложным задачам.

2. Установите конкретные цели

Как победить прокрастинацию. Фото © Freepik / ijeab

Ещё одна причина прокрастинации — отсутствие чётких целей. Если не знаете, чего хотите достичь, то вы не будете знать, какими шагами двигаться к результатам. Поставьте перед собой конкретные цели и определите, что нужно предпринять, чтобы их достичь. Это поможет вам более чётко понимать, что нужно делать, и перестать откладывать дела на потом.

3. Создайте план действий

Как перестать прокрастинировать и начать работать. Фото © Shutterstock

Когда у вас уже есть конкретные цели, пора создавать план действий. Разбейте каждый его пункт на более мелкие задачи и определите, какие шаги нужно предпринять, чтобы их выполнить. Эта хитрость поможет более чётко организовать своё время и уменьшить вероятность прокрастинации.

4. Избегайте отвлекающих факторов

Отвлекающие факторы могут быть серьёзным препятствием на пути к достижению целей. Попробуйте понять, что отвлекает вас от работы, и постарайтесь избавиться от всех этих факторов. Из вариантов: телевизор, листание ленты соцсетей на телефоне, танцевальная музыка в наушниках. Если вы знаете, какие именно факторы могут вызвать прокрастинацию, бороться с ними станет куда легче.

5. Не бойтесь просить помощи

Как не откладывать дела на потом. Фото © Shutterstock

Иногда прокрастинация может быть связана с тем, что у вас нет необходимых знаний или навыков для качественного выполнения задачи. В этом случае не бойтесь попросить помощи у других людей. Это может быть коллега, друг или даже профессиональный консультант. Знание, что вы не одиноки, что всегда есть кому подсказать и направить, поможет преодолеть прокрастинацию и начать работать над своими целями.