5 способов победить прокрастинацию и начать достигать целей
Мечты, желания, планы — всё это может пасть перед привычкой откладывать дела на потом. Но есть несколько проверенных способов, как её победить.
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Прокрастинация — это привычка откладывать дела на потом. Состояние, когда человек просто физически не может начать работать, пока не наступит последний момент. Такой подход становится серьёзным препятствием на пути к достижению целей. К счастью, есть много способов победить прокрастинацию и начать работать над своей жизнью. Рассказываем о пяти наиболее эффективных.
1. Начните с малого
Одна из наиболее распространённых причин прокрастинации — это перегруженность. Многие люди чувствуют, что у них не хватает времени на всё, что нужно сделать. В результате вообще перестают что-либо делать. Решение проблемы — начать с малого. Выберите самую маленькую задачу, которую вы можете выполнить, и начните с неё. Это поможет запустить движение и постепенно перейти к более сложным задачам.
2. Установите конкретные цели
Как победить прокрастинацию. Фото © Freepik / ijeab
Ещё одна причина прокрастинации — отсутствие чётких целей. Если не знаете, чего хотите достичь, то вы не будете знать, какими шагами двигаться к результатам. Поставьте перед собой конкретные цели и определите, что нужно предпринять, чтобы их достичь. Это поможет вам более чётко понимать, что нужно делать, и перестать откладывать дела на потом.
3. Создайте план действий
Как перестать прокрастинировать и начать работать. Фото © Shutterstock
Когда у вас уже есть конкретные цели, пора создавать план действий. Разбейте каждый его пункт на более мелкие задачи и определите, какие шаги нужно предпринять, чтобы их выполнить. Эта хитрость поможет более чётко организовать своё время и уменьшить вероятность прокрастинации.
4. Избегайте отвлекающих факторов
Отвлекающие факторы могут быть серьёзным препятствием на пути к достижению целей. Попробуйте понять, что отвлекает вас от работы, и постарайтесь избавиться от всех этих факторов. Из вариантов: телевизор, листание ленты соцсетей на телефоне, танцевальная музыка в наушниках. Если вы знаете, какие именно факторы могут вызвать прокрастинацию, бороться с ними станет куда легче.
5. Не бойтесь просить помощи
Как не откладывать дела на потом. Фото © Shutterstock
Иногда прокрастинация может быть связана с тем, что у вас нет необходимых знаний или навыков для качественного выполнения задачи. В этом случае не бойтесь попросить помощи у других людей. Это может быть коллега, друг или даже профессиональный консультант. Знание, что вы не одиноки, что всегда есть кому подсказать и направить, поможет преодолеть прокрастинацию и начать работать над своими целями.
Советы, как бороться с прокрастинацией, приведённые выше, — самые основные. Но даже они уже могут оказать качественное воздействие на вашу жизнь и помочь достигать целей. Не забывайте, что это процесс, он может занять время. Но, если будете последовательны и настойчивы, сможете добиться того, чего хотите. И постарайтесь избавиться от привычек, разрушающих вас изнутри.
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