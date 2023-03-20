5 незаметных привычек, которые уничтожают человека изнутри
Миллионы людей узнают себя в списке ниже, но ничего с этим не сделают. Просто позволят этим мелочам и дальше себя убивать. И нет, не будет и слова о курении и алкоголе. Есть проблемы посерьёзнее.
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По факту это даже не привычки, а самые настоящие проблемы, которые давно надо бы решить. Но мы — люди — жуткие приспособленцы и просто смирились с некоторыми "особенностями" бытия. Эти пять примеров откроют вам глаза и подскажут, что на самом деле по-тихому портит жизнь.
1. Комплексы, оставшиеся с детства
Что мешает быть счастливым. Фото © Shutterstock
У многих из нас есть детские комплексы, которые могут проявиться и во взрослой жизни. Например, низкая самооценка или необоснованные страхи — часто последствия именно травм юности. Построить успешную жизнь спустя десятилетия мешают именно они. Если не устранять такие комплексы, страхи будут влиять на жизнь, отношения с другими людьми и работу.
2. Повышенная тревожность
Если вы постоянно переживаете и беспокоитесь о мелочах, это может привести к депрессии, проблемам со здоровьем и в отношениях. Повышенная тревожность также подталкивает к необоснованным страхам и паническим атакам. Нужно учиться расслабляться и контролировать свои мысли. Правда, тут нужно отметить, что без помощи хорошего психолога с этим крайне сложно справиться. Поэтому, если чувствуете, что этот пункт про вас, пожалуйста, обратитесь к специалисту.
3. Токсичные люди в окружении
Какие привычки разрушают психику. Фото © Shutterstock
Токсичные люди — это те персонажи, которые своим ядом отравляют жизнь всех вокруг. Причём это влияние может отразиться не просто на каком-то мимолётном настроении. Такие контакты влияют на здоровье, в том числе и физическое. "Токсики" отрицательно действуют на самооценку и могут стать причиной депрессии. Необходимо научиться отстраняться от таких людей или прекратить с ними общение вовсе.
4. Проблемы со сном
Из-за чего жизнь становится несчастной и тяжёлой. Фото © Shutterstock
Когда мы не высыпаемся, тело и мозг не получают необходимого отдыха и восстановления, что приводит к усталости, раздражительности, снижению концентрации внимания, а также к более серьёзным заболеваниям. Да от недосыпа можно приобрести ожирение, диабет, болезни сердца. Необходимо научиться контролировать своё расписание и уделять достаточно времени качественному сну. Это поможет избежать проблем со здоровьем и настроением, повысить работоспособность и улучшить качество жизни в целом.
5. Проблемы в интимной жизни
Проблемы в интимной жизни могут привести к ухудшению отношений и негативно влиять на здоровье. Например, низкое либидо или проблемы с эрекцией, вероятно, окажутся одной из причин депрессии и тревожности. Как только заметили, что "что-то не то", нужно срочно идти к специалисту и решать проблемы в интимной жизни, пока они не разрушили ваши отношения и жизнь.
Зная об этих пяти пунктах и учитывая их, вы уже будете на голову выше большинства обывателей. Многие привыкли не обращать внимания на проблемы, объясняя их: ну вот такой я человек. Но мы-то с вами знаем, от чего нужно избавляться, чтобы жить полной и счастливой жизнью.