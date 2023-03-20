Привычки настоящих москвичей, которые раньше удивляли жителей всего остального СССР

Столица была центром передовых тенденций и движений, о которых остальные сограждане Союза даже и не подозревали. Москвичи всегда были в авангарде культурных и социальных изменений, проявляя свой бунтарский дух и становясь членами неформальных течений. Вот пять привычек советских москвичей, которые раньше отпугивали остальных жителей СССР. А сейчас на это просто смешно смотреть.

1. Неприятие приезжих

Москвичи всегда отличались повышенной настороженностью к приезжим. Эта привычка связана с тем, что люди из столицы считали себя более амбициозными, чем провинциалы, и рассматривали приезжих как конкурентов. К тому же москвичи думали, что провинциалы менее культурны и тактичны, чем они сами.

Какие привычки отличают москвичей от жителей других городов? Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

2. Следование передовым течениям

Москва всегда была в авангарде молодёжных субкультур. Москвичи не боялись проявлять свой бунтарский дух и становиться членами неформальных течений, шокируя консервативных сограждан. Такие движения, как панки, металлисты, стиляги, рокеры, байкеры и прочие считались нормой для столицы. Стремление выделиться из толпы и отличало молодёжь главного города страны.

Какие привычки москвичей удивляли жителей СССР? Фото © ТАСС / Роман Денисов

3. Чувство собственного превосходства

Москвичи часто проявляли чувство собственного превосходства и считали, что они лучше других людей. Это проявлялось во всём: от общения до выбора места отдыха или покупки вещей.

4. Поведение на эскалаторе

Москвичи выработали правило, по которому жители и гости столицы должны были занимать только правую сторону подъёмного механизма. Специально для тех, кто не знал эту норму, звучали слова дежурных контролёров: "Граждане, не стойте слева, не задерживайте людей, проходите". Эта привычка связана с тем, что москвичи всегда спешили куда-то и не любили, когда их путь затруднял кто-то другой.

Чем отличается москвич от россиянина? Фото © ТАСС / Виктор Будан

5. Спешка и постоянный бег

Москвичи, что в прошлом, что сегодня, всегда куда-то бегут, боясь опоздать. Они запоминают, сколько минут занимает дорога от дома до работы, прокладывают оптимальный маршрут в метро и знают, где находятся точки платформы, откуда можно быстрее выбраться.

Будем честны, с распада Союза прошло 30 лет, а Москва всё та же. Даже в современных условиях можно заметить всё те же различия жителей столицы с остальными россиянами, а вы как думаете?