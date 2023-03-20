Все смеются над этими 10 политиками, ведь их причёски — смесь ужасного с нелепым

Недавно эстонский депутат Рейн Эплер сильно привлёк к себе внимание и даже стал героем насмешек в Сети. Но не из-за политических высказываний, а своего внешнего вида. Точнее, причёски. Глядя на мужчину, хочется воскликнуть, чтобы тот уволил своего стилиста. Но ошибкой ли парикмахера стала странная стрижка или это такая фишка?

Образ для политика играет ключевую роль. Каждая деталь может рассказать многое: как расположить к себе, так и оттолкнуть. Странные и смешные причёски в данном случае приходятся одним из способов невербальной коммуникации с избирателями. Например, Борис Джонсон. Член Парламента Великобритании своим неряшливым стилем создаёт имидж труженика. У него часто закатаны рукава рубашки и взъерошены волосы. И хотя над "гнездом" на голове все смеются, политика по нему же и узнают. Всеми любимый оранжевый Трамп тоже не так прост. Помимо интересного оттенка кожи у бывшего президента США смешно уложены волосы. А ещё он носит красный галстук, который противоречит всем правилам дресс-кода. Что делает из него решительного бунтаря на вид, готового бороться с системой. И это не единственные политики, играющие на публику своим образом. Вот топ-10 героев мемов.

1. Эстонский депутат Рейн Эплер

Эстонский депутат Рейн Эплер. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Rain Epler

Недавно появившийся герой, которому пресса присудила победу в номинации "Самая ужасная причёска среди политиков". Яркий пример того, как можно и нужно привлекать к себе внимание. Чёрный пиар тоже пиар.

2. Член Парламента Великобритании Майкл Фабрикант

Член Парламента Великобритании Майкл Фабрикант. Фото © Getty Images / Jeff J Mitchell

До появления эстонца именно этот британский политик пользовался славой и ассоциировался с фразой: "Что у него на голове? Парик?" Если волосы не накладные, как уверяет Майкл, это ещё хуже.

3. Болгарский политик Антоанета Лазарова

Болгарский политик Антоанета Лазарова. Фото © Радио Видин

Женщина как-то была кандидатом на пост старосты небольшого болгарского села с населением двести человек. Но запомнилась всем не рискованностью натуры, а невероятно странной причёской с закосом под XIX век. Ох уж этот начёс...

4. Член Парламента Великобритании Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото © ТАСС / EPA / Stuart Brock

"Работяга" Борис, про изюминку стиля которого мы рассказывали выше, обосновался практически посередине топа. Всё-таки это "гнездо" из волос на голове слишком привлекает внимание. Однажды Джонсон заявил, что специально взбивает волосы руками перед мероприятиями. Когда журналисты спросили политика, почему он не пользуется расчёской, тот в сердцах воскликнул: "Я расчёсываюсь!"

5. Санна Марин

Санна Марин. Фото © Finish government / Laura Kotila

Один из немногих политических деятелей, вызывающий восхищение у избирателей. Премьер-министр Финляндии Санна Марин борется с консервативной скукой и позволяет себе иногда одеваться ярко и даже эпатажно для персоны на такой должности. В гардеробе женщины есть кожаные косухи и шорты экстремально короткой длины. Марин на пресс-конференцию может запросто прийти в образе "хожу так дома".

6. Валентина Петренко

Валентина Петренко. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кто-то, может, не помнит бывшего сенатора ФС РФ с квадратной причёской? За 17 лет своей политической карьеры её копне было удостоено столько внимания, что даже писательница Татьяна Толстая посвятила укладке очерк.

7. Бывший президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP / Sue Ogrocki

Говорят, что у Трампа длиннее всех. И это мы про галстук (если что). Политик намеренно выбирал не только агрессивный и привлекающий красный цвет, но и старался найти самый длинный галстук. И ещё одной фишкой, прославившей республиканца, является вихрастая причёска с косым пробором.

8. Экс-премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг

Экс-премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. Фото © ТАСС / EPA / Marit Hommedal

Своими образами и внешностью Эрна больше напоминает даму из российской глубинки. Встретить которую можно, например, в цветастом платье за прилавком продуктового магазина. Но никак не высокопоставленного чиновника Норвегии.

9. Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута. Фото © ТАСС / AP / Eugene Hoshiko

Кто сказал, что в политику нельзя, если у тебя есть татуировка? Можно, если она особенная и вы баллотируетесь на пост политика Новой Зеландии. У Нанаи есть узор на подбородке, указывающий на её принадлежность к коренному населению страны и племени маори. Такая татуировка называется та-моко, а для Махуты она как паспорт.

10. Политик Шанталь Бийя

Шанталь Бийя. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Mustafa Yalcin

Жена президента Камеруна Шанталь считается в политических кругах настоящей дивой. Свою копну волос женщина фиксирует на головокружительной высоте. А ещё знойная африканка и наполовину француженка Бийя любит яркий макияж и обувь на высоком каблуке. Конечно, именно в таком виде и появляется на важных встречах.