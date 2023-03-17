Актёры-ловеласы, кто нагулял двоих детей от разных женщин одновременно

Актёры всегда были объектами внимания общественности, их жизнь и поступки часто обсуждаются на страницах таблоидов и в социальных сетях. Некоторые из них становятся центром скандальных событий, которые никогда не забудутся. В этой статье мы расскажем о трёх актёрах, одновременно ставшими отцами детей от разных женщин и как это повлияло на их жизни.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер, Кристофер Шварценеггер. Фото © Getty Images / Gregg DeGuire / WireImage

Арнольд Шварценеггер был и остаётся одним из самых успешных актёров в мире, но его личная жизнь оказалась не такой гладкой, как карьера. В 1986 году спортсмен женился на журналистке Марии Шрайвер, а потом у пары появились четверо детей. Арни долго держал марку идеального главы семейства: шикарный дом, достаток и никаких скандалов.

Но в 2011 году, после того как покинул пост губернатора Калифорнии, признался, что у него есть пятый ребёнок, внебрачный. Его матерью оказалась домработница Милдред Баэна, которая работала в семье Шварценеггера более 20 лет.

Жена Арнольда уже давно замечала, что ребёнок Баэны очень похож на её мужа, и даже спрашивала домработницу, нет ли у той от неё секретов, но женщина всё отрицала. И знаете, что самое интересное в этой ситуации? Четвёртый ребенок четы Шварценеггеров Кристофер и первенец Баэны Джозеф родились с разницей всего в четыре дня! Совпадение? Не думаем...

Хью Грант

Актёры Хью Грант и Тинглэн Хонг, Хью Грант и Анна Эберштейн. Фото © Getty Images / Kayla Oaddams / Visual China Group

Хью Грант славится не только своими актёрскими талантами, но и любовными похождениями. Он был в отношениях с китайской актрисой Тинглэн Хонг и шведским телепродюсером Анной Эберштейн одновременно. Обе женщины забеременели от Хью, и каждая родила ему сына. И всё это произошло в одном и том же 2012 году! Причём в стиле дальнобойщиков, эти романы протекали в разных частях света — в Китае и Швеции соответственно.

В итоге Хью пришлось выбирать между дамами сердца. Сошёлся тот с Анной, они поженились в 2018-м, до сих пор вместе и счастливо воспитывают уже троих совместных детей. Но его скандальная любовная жизнь всё ещё волнует общественность, а события 2012 года, кажется, не забудутся никогда.

Юрий Яковлев

Кира Мачульская, Юрий Яковлев, Екатерина Райкина. Фото © kulturologia.ru, © kino-teatr.ru

Этот скандал случился 65 лет назад, но до сих пор он остаётся одним из самых известных в истории советского кино. Юрий Яковлев, легенда и талантливый актёр своего времени, влюбился в молодую поклонницу и актрису Катю Райкину. Хотя был женат на Кире Мачульской. У пары никак не получалось завести детей, возможно, это и подтолкнуло Юрия пойти на сторону.

Но чудо случилось, и жена Яковлева всё-таки забеременела. Вот только поздно — Юрий и Катя уже начали встречаться. В итоге актёр бросил вынашивающую его ребёнка Киру и ушёл к любовнице. Катя, в свою очередь, тоже забеременела, вскоре родила сына. Как и бывшая супруга. Таким образом, в один момент Юрий Яковлев стал отцом двум сыновьям, рождённым от разных женщин.