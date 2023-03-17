Отец Началовой: Костомаров попал в ту же ловушку, что и Юля
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в ту же ловушку, что и певица Юлия Началова: оба не обратили внимания на ухудшение здоровья и надеялись, что всё пройдёт само. Об этом заявил отец артистки, продюсер Виктор Началов.
"Роман, как Юля, до последнего не обращал внимания на температуру, плохое самочувствие, надеялся, что организм вывезет. Но так получается не всегда. Роман, как мне кажется, попал в ту же ловушку, что и Юлия, решил, что его состояние пройдёт само: дочка не посчитала рану на ноге большой проблемой, а Роман не придал значения простуде", — заявил Виктор Началов изданию MSK1.ru.
Отец певицы считает, что этот урок должны усвоить все: на любую проблему со здоровьем нужно вовремя реагировать.
Напомним, певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни в больнице четыре года назад — 16 марта 2019 года. Причиной смерти стал сепсис. За несколько дней до этого артистка обратились к врачам по поводу незаживающей ранки, из-за которой в организме начался воспалительный процесс, а затем гангрена. Началову пришлось ввести в медикаментозную кому, однако спасти талантливую певицу не удалось.
А Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января 2023 года. Позже из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у спортсмена произошли поражение части головного мозга и два инсульта. 15 марта стало известно, что врачи периодически стараются привести в чувство олимпийского чемпиона, сейчас он находится в сознании и уже дышит без трахеостомы.
ТАСС / Никитченко Елена / Виноградов Сергей