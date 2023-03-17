Отец Началовой: Костомаров попал в ту же ловушку, что и Юля

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в ту же ловушку, что и певица Юлия Началова: оба не обратили внимания на ухудшение здоровья и надеялись, что всё пройдёт само. Об этом заявил отец артистки, продюсер Виктор Началов.

"Роман, как Юля, до последнего не обращал внимания на температуру, плохое самочувствие, надеялся, что организм вывезет. Но так получается не всегда. Роман, как мне кажется, попал в ту же ловушку, что и Юлия, решил, что его состояние пройдёт само: дочка не посчитала рану на ноге большой проблемой, а Роман не придал значения простуде", — заявил Виктор Началов изданию MSK1.ru.