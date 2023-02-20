У Романа Костомарова поражена четверть головного мозга
У российского фигуриста Романа Костомарова поражена четверть головного мозга, состояние прославленного спортсмена оценивается как критическое. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, поражение лёгких — больше не главная проблема олимпийского чемпиона. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения. Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.
Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе. В конце месяца он пришёл в сознание, но затем состояние прославленного спортсмена вновь ухудшилось. В результате медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы и несколько пальцев на обеих руках. Главврач клиники "Коммунарка" Денис Проценко, где сейчас врачи борются за жизнь Романа, рассказал, что при поступлении в больницу клинико-лабораторные показатели фигуриста говорили о минимальном шансе на выживание.
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