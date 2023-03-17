Костомарову удалили трахеостому, фигурист находится в сознании
"Матч-ТВ": Состояние Костомарова улучшается, он в сознании
В состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова наметились улучшения, сейчас 46‑летний спортсмен находится в сознании. Об этом сообщает "Матч-ТВ" со ссылкой на источник.
По его данным, фигуристу удалили трахеостому — отверстие в трахее, которое обеспечивает приток воздуха в лёгкие. Врачи рассчитывают, что в скором времени кровоснабжение спортсмена восстановится.
Лайф напоминает, что Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января. Позже из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у спортсмена произошли поражение части головного мозга и два инсульта. 15 марта стало известно, что врачи периодически стараются привести в чувство олимпийского чемпиона.
ТАСС / Елена Никитченко