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17 марта, 07:43

Костомарову удалили трахеостому, фигурист находится в сознании

"Матч-ТВ": Состояние Костомарова улучшается, он в сознании

В состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова наметились улучшения, сейчас 46‑летний спортсмен находится в сознании. Об этом сообщает "Матч-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, фигуристу удалили трахеостому — отверстие в трахее, которое обеспечивает приток воздуха в лёгкие. Врачи рассчитывают, что в скором времени кровоснабжение спортсмена восстановится.

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Лайф напоминает, что Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале января. Позже из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у спортсмена произошли поражение части головного мозга и два инсульта. 15 марта стало известно, что врачи периодически стараются привести в чувство олимпийского чемпиона.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Александра Вишнякова
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