Роман Костомаров перенёс второй инсульт
Роман Костомаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs / Lizabet
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который находится в больнице в Коммунарке, перенёс второй инсульт. Как стало известно РИА "Новости" от источника, врачи оценивают состояние пациента как тяжёлое.
"У него во второй раз случилось кровоизлияние в мозг, состояние тяжёлое", — коротко сообщил собеседник агентства.
Напомним, в январе Костомаров попал с пневмонией в реанимацию в Москве. Из-за ухудшения состояния медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы и несколько пальцев на обеих руках. Накануне стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а также развился менингит из-за сепсиса.