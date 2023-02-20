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20 февраля, 15:15

У Костомарова развился менингит из-за сепсиса

У фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова диагностировали вторичный менингит из-за сепсиса. Об этом Mash узнал от своего источника.

По его данным, врачам не удаётся остановить заражение крови, спортсмен продолжает находиться на ИВЛ в медикаментозном сне. Источник рассказал, что состояние фигуриста оценивается как нестабильное и крайне тяжёлое.

Врач объяснил необходимость ампутации в ситуации Костомарова

Врач объяснил необходимость ампутации в ситуации Костомарова

Напомним, в январе Роман Костомаров попал с пневмонией в реанимацию в Москве. В конце месяца он пришёл в сознание, но его состояние оставалось тяжёлым. Медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы и несколько пальцев на обеих руках. Главврач клиники "Коммунарка" Денис Проценко рассказал, что при поступлении Костомарова его шансы на выживание были минимальны. Сегодня стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга.

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Getty Images / Visual China Group

Татьяна Миссуми
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