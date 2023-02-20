У Костомарова развился менингит из-за сепсиса

У фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова диагностировали вторичный менингит из-за сепсиса. Об этом Mash узнал от своего источника.

По его данным, врачам не удаётся остановить заражение крови, спортсмен продолжает находиться на ИВЛ в медикаментозном сне. Источник рассказал, что состояние фигуриста оценивается как нестабильное и крайне тяжёлое.