Врач объяснил необходимость ампутации в ситуации Костомарова

Ампутация при такой гангрене, как у фигуриста Романа Костомарова, необходима для того, чтобы максимально сохранить конечность. Об этом рассказал специалист по учебно-методической работе РНИМУ имени Н.И. Пирогова и врач – травматолог-ортопед Антон Борисенков.

"Что касается уровня ампутации, то здесь, конечно, врачи стараются сохранить максимально возможную длину конечности. Ампутация может быть на разных уровнях: начинаться с фаланг и заканчиваться для верхней конечности плечевым суставом, а для нижней конечности — тазобедренным", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".

Борисенков подчеркнул, что ампутация в данном случае — вынужденная мера. По его словам, ни один врач не станет ампутировать конечность "просто так". Такая процедура необходима, когда пациенту нужно спасти жизнь.