Врач объяснил необходимость ампутации в ситуации Костомарова
В РНИМУ Пирогова назвали вынужденной мерой ампутацию конечностей Костомарова
Ампутация при такой гангрене, как у фигуриста Романа Костомарова, необходима для того, чтобы максимально сохранить конечность. Об этом рассказал специалист по учебно-методической работе РНИМУ имени Н.И. Пирогова и врач – травматолог-ортопед Антон Борисенков.
"Что касается уровня ампутации, то здесь, конечно, врачи стараются сохранить максимально возможную длину конечности. Ампутация может быть на разных уровнях: начинаться с фаланг и заканчиваться для верхней конечности плечевым суставом, а для нижней конечности — тазобедренным", — сказал он в беседе с "Газетой.ru".
Борисенков подчеркнул, что ампутация в данном случае — вынужденная мера. По его словам, ни один врач не станет ампутировать конечность "просто так". Такая процедура необходима, когда пациенту нужно спасти жизнь.
Врач пояснил, что гангрена может развиваться из-за того, что инфекция поражает стенки сосудов и оказывает влияние на свёртываемость крови. К примеру, коронавирус именно так влияет на кровь и способствует образованию тромбов. Это грозит некрозом тканей в конечностях и развитием гангрены.
Напомним, в начале этого года фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Он пришёл в сознание в конце января, но позже его состояние опять ухудшилось. Врачи ампутировали ему стопы из-за сепсиса, а затем удалили несколько пальцев на обеих руках. У Костомарова почти отказали лёгкие. По некоторым данным, ему может грозить ампутация левой кисти руки.
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