Врач сравнила состояние Костомарова с ходом болезни Началовой и МакSим

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова — крайне тяжёлое и встречается во врачебной практике довольно редко. Как рассказала в беседе с "Лентой.ру" врач – терапевт-иммунолог Ирина Ярцева, данная ситуация похожа на случаи певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, и Юлии Началовой.

"Я сравниваю это с [ситуациями] МакSим и Юлии Началовой, это три похожих случая. Все трое до последнего с температурой сорок и в плохом состоянии продолжали выступать, организовывать концерты, не слыша позывы собственного организма, что пора отдохнуть", — сказала медик.