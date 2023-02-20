Врач сравнила состояние Костомарова с ходом болезни Началовой и МакSим
Терапевт Ярцева назвала редким ход заболевания фигуриста Романа Костомарова
Роман Костомаров, МакSим, Юлия Началова. Обложка © LIFE / Давид Давашкин, © ТАСС / Артём Геодакян, © ТАСС / Вадим Тараканов
Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова — крайне тяжёлое и встречается во врачебной практике довольно редко. Как рассказала в беседе с "Лентой.ру" врач – терапевт-иммунолог Ирина Ярцева, данная ситуация похожа на случаи певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, и Юлии Началовой.
"Я сравниваю это с [ситуациями] МакSим и Юлии Началовой, это три похожих случая. Все трое до последнего с температурой сорок и в плохом состоянии продолжали выступать, организовывать концерты, не слыша позывы собственного организма, что пора отдохнуть", — сказала медик.
По словам терапевта, то, что у Костомарова очень тяжёлое состояние, было ясно изначально. По её мнению, произошедшее с фигуристом — "из ряда вон выходящая ситуация и тот редкий случай, когда врачи разводят руками". Сегодня появилась информация, что у Костомарова поражена четверть головного мозга. Его состояние оценивается как критическое.
Напомним, певицы Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. У артистки было найдено сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет второго типа, подагра и красная волчанка. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.