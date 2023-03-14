Олимпийская чемпионка Бережная — о состоянии жены Костомарова: Можно сойти с ума

Олимпийская чемпионка по парному катанию Елена Бережная выразила беспокойство относительно состояния супруги фигуриста Романа Костомарова Оксаны Домниной. В эфире программы "Светская хроника" на Пятом канале спортсменка заявила , что из-за всей ситуации можно сойти с ума.

"Дай бог, чтобы это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Не знаю, как там Оксана вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?" — сказала Бережная.