Олимпийская чемпионка Бережная — о состоянии жены Костомарова: Можно сойти с ума
Елена Бережная пожелала выздоровления Костомарову и обеспокоилась состоянием его жены
Олимпийская чемпионка по парному катанию Елена Бережная выразила беспокойство относительно состояния супруги фигуриста Романа Костомарова Оксаны Домниной. В эфире программы "Светская хроника" на Пятом канале спортсменка заявила, что из-за всей ситуации можно сойти с ума.
"Дай бог, чтобы это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Не знаю, как там Оксана вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?" — сказала Бережная.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале года. Позже из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у него произошли поражение четверти головного мозга и два инсульта. Также спортсмен ослеп на один глаз. 13 марта стало известно, что Костомарова готовят к повторной ампутации конечностей.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев