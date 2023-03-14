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14 марта, 08:23

Олимпийская чемпионка Бережная — о состоянии жены Костомарова: Можно сойти с ума

Елена Бережная пожелала выздоровления Костомарову и обеспокоилась состоянием его жены

Олимпийская чемпионка по парному катанию Елена Бережная выразила беспокойство относительно состояния супруги фигуриста Романа Костомарова Оксаны Домниной. В эфире программы "Светская хроника" на Пятом канале спортсменка заявила, что из-за всей ситуации можно сойти с ума.

"Дай бог, чтобы это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Не знаю, как там Оксана вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?" — сказала Бережная.

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Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале года. Позже из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у него произошли поражение четверти головного мозга и два инсульта. Также спортсмен ослеп на один глаз. 13 марта стало известно, что Костомарова готовят к повторной ампутации конечностей.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Оперук
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