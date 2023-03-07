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7 марта, 14:56

"Все иконы выставили": Тарасова рассказала, что молится за здоровье Костомарова

Тренер Татьяна Тарасова рассказала, что молится о выздоровлении фигуриста Романа Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что молится за здоровье олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, которому грозят новые ампутации. Об этом она рассказала телеканалу "360".

СМИ узнали, что Костомарову могут грозить новые ампутации

СМИ узнали, что Костомарову могут грозить новые ампутации

"Только чтоб он жив остался. Я тоже об этом мечтаю. Мы вот все иконы выставили, молюсь", — сказала Тарасова.

Тренер добавила, что не знает подробностей о состоянии здоровья Костомарова.

Напомним, фигурист Роман Костомаров в январе 2023 года попал в реанимацию с пневмонией. После того как у него развился сепсис, врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у спортсмена произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз.

Обложка ©

ТАСС / Валентина Певцова

Никита Никонов
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