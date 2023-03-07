"Все иконы выставили": Тарасова рассказала, что молится за здоровье Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что молится за здоровье олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, которому грозят новые ампутации. Об этом она рассказала телеканалу "360" .

"Только чтоб он жив остался. Я тоже об этом мечтаю. Мы вот все иконы выставили, молюсь", — сказала Тарасова.