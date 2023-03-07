СМИ узнали, что Костомарову могут грозить новые ампутации
Mash: У Костомарова прогрессирует сепсис, и он не пришёл в сознание полноценно
Фигурист Роман Костомаров не пришёл в сознание полноценно, у него прогрессирует сепсис. Врачи не могут остановить заражение, потому, вероятно, спортсмену могут грозить новые ампутации, пишет Mash.
По данным телеграм-канала, ткани рук и ног фигуриста продолжают отмирать. Он находится в реанимации, за ним внимательно наблюдают врачи. Медики говорят, что для остановки заражения нужно ампутировать конечности выше.
Роман Костомаров сейчас реагирует только на простые команды. Он может моргнуть или с трудом приоткрыть рот. Разговаривать фигурист на данный момент не способен.
Напомним, фигурист Роман Костомаров в январе 2023 года попал в реанимацию с пневмонией. После того как у него развился сепсис, врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у спортсмена произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз.
ТАСС / Елена Никитченко