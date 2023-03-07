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7 марта, 13:37

СМИ узнали, что Костомарову могут грозить новые ампутации

Mash: У Костомарова прогрессирует сепсис, и он не пришёл в сознание полноценно

Фигурист Роман Костомаров не пришёл в сознание полноценно, у него прогрессирует сепсис. Врачи не могут остановить заражение, потому, вероятно, спортсмену могут грозить новые ампутации, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, ткани рук и ног фигуриста продолжают отмирать. Он находится в реанимации, за ним внимательно наблюдают врачи. Медики говорят, что для остановки заражения нужно ампутировать конечности выше.

Роман Костомаров сейчас реагирует только на простые команды. Он может моргнуть или с трудом приоткрыть рот. Разговаривать фигурист на данный момент не способен.

"Повезёт, если останется жив": Врач высказался о состоянии Костомарова

"Повезёт, если останется жив": Врач высказался о состоянии Костомарова

Напомним, фигурист Роман Костомаров в январе 2023 года попал в реанимацию с пневмонией. После того как у него развился сепсис, врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у спортсмена произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Илья Суриков
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