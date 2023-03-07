СМИ узнали, что Костомарову могут грозить новые ампутации

Фигурист Роман Костомаров не пришёл в сознание полноценно, у него прогрессирует сепсис. Врачи не могут остановить заражение, потому, вероятно, спортсмену могут грозить новые ампутации, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, ткани рук и ног фигуриста продолжают отмирать. Он находится в реанимации, за ним внимательно наблюдают врачи. Медики говорят, что для остановки заражения нужно ампутировать конечности выше.