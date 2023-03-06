"Повезёт, если останется жив": Врач высказался о состоянии Костомарова

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову очень повезёт, если он выживет после перенесённых заболеваний. К сожалению, как считает главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах, известные факты говорят об обратном.

"Честно говоря, по всем фактам, известным нам из разных источников, можно сделать вывод, что Костомарову очень повезёт, если он останется живой. К сожалению, известные факты говорят об обратном. Но будем надеяться на лучший исход", — сказал он в интервью Sport24.