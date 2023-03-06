"Повезёт, если останется жив": Врач высказался о состоянии Костомарова
Врач Авербах: Костомарову очень повезёт, если он останется жив
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову очень повезёт, если он выживет после перенесённых заболеваний. К сожалению, как считает главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах, известные факты говорят об обратном.
"Честно говоря, по всем фактам, известным нам из разных источников, можно сделать вывод, что Костомарову очень повезёт, если он останется живой. К сожалению, известные факты говорят об обратном. Но будем надеяться на лучший исход", — сказал он в интервью Sport24.
Авербах пояснил, что организм фигуриста просто "сыплется" и находится в регулярном стрессе: иммунная система Костомарова не выдерживает. По словам врача, открытие глаз и возобновление реакции на мир не дают никаких гарантий на выздоровление. Авербах считает, что инвалидность в данном случае неизбежна.
Напомним, в январе фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. У него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у спортсмена произошли поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. Сейчас врачи вывели Костомарова из медикаментозной комы.
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