Врачи подозревают повторный сепсис у Костомарова из-за синеющей руки

Врачи подозревают у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова повторный сепсис из-за состояния его руки, сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его словам, у пациента начала синеть левая рука, кисть которой уже ампутировали.