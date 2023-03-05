Врачи подозревают повторный сепсис у Костомарова из-за синеющей руки
СМИ: Врачи подозревают, что у фигуриста Костомарова начинается повторный сепсис
Роман Костомаров. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов
Врачи подозревают у олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова повторный сепсис из-за состояния его руки, сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. По его словам, у пациента начала синеть левая рука, кисть которой уже ампутировали.
"Есть подозрения, что пошёл сепсис, пока фигурист был без сознания", — объяснил собеседник канала.
С Костомаровым в палате постоянно находится его жена Оксана Домнина. К нему также собираются пригласить психолога.
Только накануне стало известно, что Костомаров пришёл в сознание после комы. Врачи говорили, что он беспокойный и часто вскакивает, из-за чего приходится вводить успокоительные препараты. Фигуристу ранее ампутировали стопы и несколько пальцев на руках. Спортсмен пережил два инсульта и потерял зрение на один глаз.
Лайф желает скорейшего выздоровления Роману Костомарову!