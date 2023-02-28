Сильная женщина: Как супруга Костомарова переживает ампутации, кому и инсульты фигуриста

Российский фигурист и режиссёр-постановщик, чемпион мира Илья Авербух назвал "очень сильной женщиной" жену Романа Костомарова, борющегося с тяжёлой болезнью. Оксана Домнина, по его словам, ежедневно навещает супруга в больнице и не падает духом.

"Я слышу её голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, её любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой. Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя", — сказал Авербух в беседе со "Спорт-Экспресс".