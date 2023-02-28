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28 февраля, 14:07

Сильная женщина: Как супруга Костомарова переживает ампутации, кому и инсульты фигуриста

Авербух рассказал, как жена Костомарова поддерживает его в больнице

<p>Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Российский фигурист и режиссёр-постановщик, чемпион мира Илья Авербух назвал "очень сильной женщиной" жену Романа Костомарова, борющегося с тяжёлой болезнью. Оксана Домнина, по его словам, ежедневно навещает супруга в больнице и не падает духом.

"Я слышу её голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, её любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой. Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя", — сказал Авербух в беседе со "Спорт-Экспресс".

Фигурист признался, что начало года выдалось тяжёлым для семьи Костомарова, болезнь спортсмена стала сильным ударом для всех. Авербух подчеркнул, что постоянно созванивается с Домниной и старается её поддержать.

"Просыпание" Костомарова после комы может затянуться на неделю

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Напомним, в январе фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у выдающегося фигуриста произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. Сейчас спортсмен начал выходить из комы, его состояние улучшилось.

Лайф желает скорейшего выздоровления Роману Костомарову!

Татьяна Миссуми
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