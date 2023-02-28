Сильная женщина: Как супруга Костомарова переживает ампутации, кому и инсульты фигуриста
Авербух рассказал, как жена Костомарова поддерживает его в больнице
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Российский фигурист и режиссёр-постановщик, чемпион мира Илья Авербух назвал "очень сильной женщиной" жену Романа Костомарова, борющегося с тяжёлой болезнью. Оксана Домнина, по его словам, ежедневно навещает супруга в больнице и не падает духом.
"Я слышу её голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, её любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой. Я полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя", — сказал Авербух в беседе со "Спорт-Экспресс".
Фигурист признался, что начало года выдалось тяжёлым для семьи Костомарова, болезнь спортсмена стала сильным ударом для всех. Авербух подчеркнул, что постоянно созванивается с Домниной и старается её поддержать.
Напомним, в январе фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у выдающегося фигуриста произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. Сейчас спортсмен начал выходить из комы, его состояние улучшилось.
Лайф желает скорейшего выздоровления Роману Костомарову!