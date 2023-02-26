Костомаров начал выходить из комы

Фигурист Роман Костомаров начал выходить из медикаментозного сна после инсультов, его показатели стабилизируются. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время", — уточнил собеседник агентства.