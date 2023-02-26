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26 февраля, 08:58

Костомаров начал выходить из комы

Фигурист Роман Костомаров начал приходить в себя после медикаментозного сна

<p>Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Фигурист Роман Костомаров начал выходить из медикаментозного сна после инсультов, его показатели стабилизируются. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"После проблем со спазмами сосудов мозга Роман постепенно приходит в себя, выходит из медикаментозного сна. Его показатели стабильны, без ухудшений. Но пока выводы делать рано, нужно время", уточнил собеседник агентства.

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Напомним, 10 января фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позже у него развился сепсис. Медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы, несколько пальцев на руках, также произошло поражение четверти головного мозга, а затем два инсульта и потеря зрения на один глаз. Костомаров находится на ИВЛ.

Татьяна Миссуми
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