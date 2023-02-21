У Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз
У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который больше месяца находится в больнице, полностью перестал видеть правый глаз. Как сообщает SHOT, у фигуриста афакия — в глазном яблоке отсутствует хрусталик.
Несколько лет назад Костомарову проводили операцию по замене хрусталика, а сейчас, по данным телеграм-канала, его снова пришлось удалить из-за сильного фронтита. Воспаление в лобных пазухах оказывает давление на глаза, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь.
Роман сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии на ИВЛ, врачи делают всё возможное.
Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе. В конце месяца он пришёл в сознание, но затем состояние прославленного спортсмена вновь ухудшилось. В результате медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы и несколько пальцев на обеих руках. Позже SHOT сообщил, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова.
ТАСС / Тараканов Вадим