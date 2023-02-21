У Романа Костомарова полностью перестал видеть правый глаз

У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который больше месяца находится в больнице, полностью перестал видеть правый глаз. Как сообщает SHOT, у фигуриста афакия — в глазном яблоке отсутствует хрусталик.

Несколько лет назад Костомарову проводили операцию по замене хрусталика, а сейчас, по данным телеграм-канала, его снова пришлось удалить из-за сильного фронтита. Воспаление в лобных пазухах оказывает давление на глаза, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь.