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26 февраля, 15:30

"Просыпание" Костомарова после комы может затянуться на неделю

СМИ: Роман Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от 2 до 7 дней

Роман Костомаров будет выходить из медикаментозного сна, в который был введён на 72 часа после микроинсульта, от двух до семи дней. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Сейчас идёт долгий этап "просыпания". Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснётся, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием", рассказал он.

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Напомним, в начале января Роман Костомаров был доставлен в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Уже позже у него произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один из глаз. Недавно стало известно, что спортсмен начал выходить из комы.

Обложка ©

ТАСС / Елена Никитченко

Матвей Константинов
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