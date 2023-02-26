"Просыпание" Костомарова после комы может затянуться на неделю
СМИ: Роман Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от 2 до 7 дней
Роман Костомаров будет выходить из медикаментозного сна, в который был введён на 72 часа после микроинсульта, от двух до семи дней. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Сейчас идёт долгий этап "просыпания". Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснётся, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием", — рассказал он.
Напомним, в начале января Роман Костомаров был доставлен в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Уже позже у него произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один из глаз. Недавно стало известно, что спортсмен начал выходить из комы.
ТАСС / Елена Никитченко