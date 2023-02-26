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26 февраля, 12:14

"Хочется орать матом": Ставиский призвал СМИ не спекулировать на теме болезни Костомарова

Ставиский призвал СМИ к порядочности, когда Костомаров борется за жизнь

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский призвал СМИ к порядочности и уважению в отношении родных и близких олимпийского чемпиона Романа Костомарова, пока тот борется за жизнь. Он заявил о лживости выпускаемых статей с информацией от "источников, близких к ситуации".

"Ваши статьи от "источников, близких к ситуации" подвергают стрессу нас всех, по-настоящему переживающих. Лично я разочаровался в вас. Прикройте своё "орало" и дайте пожить в тишине! Нет достоверной информации, не пишите, вы играетесь судьбами людей, найдите у себя хоть чуть-чуть совести. Что же вы творите? Я постарался говорить литературным языком, хотя хочется орать матом. Сил и терпения Роме, [его жене] Оксане, всей большой семье Ромы, держитесь! Вместе не пропадём", сказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, болезнь Костомарова "объединила даже тех, кого не было видно на горизонте многие годы", а за его спиной "стоит огромная армия родных, друзей и просто людей, искренне переживающих за него".

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Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Уже там у него развился сепсис. Врачи ампутировали ему стопы, несколько пальцев на руках. Также у спортсмена произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. Недавно стало известно, что фигурист начал выходить из комы.

Обложка ©

Пётр Ковалёв / ТАСС

Матвей Константинов
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