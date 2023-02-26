"Хочется орать матом": Ставиский призвал СМИ не спекулировать на теме болезни Костомарова

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский призвал СМИ к порядочности и уважению в отношении родных и близких олимпийского чемпиона Романа Костомарова, пока тот борется за жизнь. Он заявил о лживости выпускаемых статей с информацией от "источников, близких к ситуации".

"Ваши статьи от "источников, близких к ситуации" подвергают стрессу нас всех, по-настоящему переживающих. Лично я разочаровался в вас. Прикройте своё "орало" и дайте пожить в тишине! Нет достоверной информации, не пишите, вы играетесь судьбами людей, найдите у себя хоть чуть-чуть совести. Что же вы творите? Я постарался говорить литературным языком, хотя хочется орать матом. Сил и терпения Роме, [его жене] Оксане, всей большой семье Ромы, держитесь! Вместе не пропадём", — сказал он в беседе с ТАСС.