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4 марта, 08:20
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Костомаров пришёл в сознание и начал дышать самостоятельно

СМИ: После комы Костомаров беспокойный и часто вскакивает, ему дают успокоительные

<p>Фигурист Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Елена Никитченко</p>

Фигурист Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Фигурист Роман Костомаров пришёл в сознание после комы, он беспокойный и часто вскакивает, врачи вводят ему успокоительные препараты. Об этом пишет Prozvezd.info со ссылкой на источник в Коммунарке, где спортсмен проходит лечение.

"Роман сейчас в сознании. Его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, он без массивной седации, периодически ему вводят для обезболивания и успокоения пропофол (препарат для внутривенной анестезии. — Прим. Лайфа). Роман постоянно вскакивает, беспокойный. Пока новых операций не планируется", уточнил собеседник издания.

Он добавил, что жена Костомарова Оксана Домнина постоянно находится рядом с ним, в клинике ей даже выдали форму медсестры, чтобы не привлекать лишнего внимания.

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Напомним, в январе фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. У него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у спортсмена произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. Сейчас врачи вывели Костомарова из медикаментозной комы.

Лайф желает скорейшего выздоровления Роману Костомарову!

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Татьяна Миссуми
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