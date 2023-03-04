Костомаров пришёл в сознание и начал дышать самостоятельно
СМИ: После комы Костомаров беспокойный и часто вскакивает, ему дают успокоительные
Фигурист Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Елена Никитченко
Фигурист Роман Костомаров пришёл в сознание после комы, он беспокойный и часто вскакивает, врачи вводят ему успокоительные препараты. Об этом пишет Prozvezd.info со ссылкой на источник в Коммунарке, где спортсмен проходит лечение.
"Роман сейчас в сознании. Его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, он без массивной седации, периодически ему вводят для обезболивания и успокоения пропофол (препарат для внутривенной анестезии. — Прим. Лайфа). Роман постоянно вскакивает, беспокойный. Пока новых операций не планируется", — уточнил собеседник издания.
Он добавил, что жена Костомарова Оксана Домнина постоянно находится рядом с ним, в клинике ей даже выдали форму медсестры, чтобы не привлекать лишнего внимания.
Напомним, в январе фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. У него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у спортсмена произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. Сейчас врачи вывели Костомарова из медикаментозной комы.
Лайф желает скорейшего выздоровления Роману Костомарову!