"Понемногу просыпается": Стало известно о текущем состоянии Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к ситуации источник.

"Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс", — говорится в сообщении.