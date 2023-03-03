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3 марта, 10:47

"Понемногу просыпается": Стало известно о текущем состоянии Костомарова

ТАСС: Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта

Российский фигурист Роман Костомаров постепенно выходит из медикаментозной комы после микроинсульта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к ситуации источник.

"Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс", — говорится в сообщении.

Что касается остальных показателей, то Костомаров находится в норме. Однако опасения врачей вызывает состояние левой кисти спортсмена.

Костомаров постепенно приходит в себя, есть улучшения

Костомаров постепенно приходит в себя, есть улучшения

Напомним, что в январе фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у выдающегося фигуриста произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. Сейчас спортсмен начал выходить из комы.

Обложка ©

Getty Images / Visual China Group

Светлана Оперук
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