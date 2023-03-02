Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 15:54

Костомаров постепенно приходит в себя, есть улучшения

"Рен-ТВ": Костомарову провели несколько процедур плазмафереза

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает оставаться в стабильном состоянии. Как сообщает "Рен-ТВ", спортсмен постепенно приходит в себя, есть некоторые улучшения. Кроме того, 46-летнему олимпийскому чемпиону провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови.

Ранее Лайф рассказывал, какие инфекции могли оказаться виновниками трагедии Костомарова. Как объясняют специалисты, человек может то и дело заболевать и при этом даже не подозревать об истинной причине ослабленного иммунитета.

Сильная женщина: Как супруга Костомарова переживает ампутации, кому и инсульты фигуриста

Сильная женщина: Как супруга Костомарова переживает ампутации, кому и инсульты фигуриста

Напомним, что в январе фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у выдающегося фигуриста произошли поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. Сейчас спортсмен начал выходить из комы.

Обложка ©

LIFE / Давид Давашкин

Никита Осипов
  • Новости
  • Роман Костомаров
  • Фигурное катание
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров