Костомаров постепенно приходит в себя, есть улучшения

Российский фигурист Роман Костомаров продолжает оставаться в стабильном состоянии. Как сообщает "Рен-ТВ", спортсмен постепенно приходит в себя, есть некоторые улучшения. Кроме того, 46-летнему олимпийскому чемпиону провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови.

Ранее Лайф рассказывал, какие инфекции могли оказаться виновниками трагедии Костомарова. Как объясняют специалисты, человек может то и дело заболевать и при этом даже не подозревать об истинной причине ослабленного иммунитета.