Костомаров постепенно приходит в себя, есть улучшения
"Рен-ТВ": Костомарову провели несколько процедур плазмафереза
Российский фигурист Роман Костомаров продолжает оставаться в стабильном состоянии. Как сообщает "Рен-ТВ", спортсмен постепенно приходит в себя, есть некоторые улучшения. Кроме того, 46-летнему олимпийскому чемпиону провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови.
Ранее Лайф рассказывал, какие инфекции могли оказаться виновниками трагедии Костомарова. Как объясняют специалисты, человек может то и дело заболевать и при этом даже не подозревать об истинной причине ослабленного иммунитета.
Напомним, что в январе фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у выдающегося фигуриста произошли поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. Сейчас спортсмен начал выходить из комы.
LIFE / Давид Давашкин