Вот паразиты: Какие инфекции могли оказаться виновниками трагедии Костомарова Как объясняют врачи, человек может то и дело заболевать и при этом даже не подозревать об истинной причине ослабленного иммунитета. 28 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

В том, что пневмония довела фигуриста Романа Костомарова до таких тяжёлых последствий, действительно может быть замешана паразитарная инфекция, рассказала Лайфу врач-паразитолог, кандидат биологических наук Елена Чернышева.

— Вполне возможно, что он хроник, усилием воли преодолевал (недомогание. — Прим. Лайфа), не обращал внимания. Но это нужно подтвердить, — подчеркнула она.

Как объясняет медик, паразиты могут годами обитать в организме человека и при этом не только подавлять защитную реакцию конкретно на эти чужеродные организмы, но и ослаблять иммунитет в целом. В результате человек становится более подвержен любым инфекциям. По мнению доктора наук, подобное явление само по себе нельзя назвать незаметным, другой вопрос — догадывается ли пациент об его истинной причине.

Человек не может не знать, что он болеет. Другое дело, что он может не знать, отчего он болеет Елена Чернышева Врач-паразитолог, кандидат биологических наук

Какие паразиты бывают у человека

Доктор биологических наук отметила, что на самом деле, по сути, любая инфекционная болезнь является паразитарной, потому что возбудитель — это всегда организм, который намерен жить за счёт хозяина. Поэтому паразитами можно и нужно считать в том числе бактерии и вирусы. Но в обиходе в основном паразитами принято называть существ более крупных — червей, простейших. Среди самых известных — гельминты ("глисты"), амёбы и лямблии. Гельминты, как известно, селятся в кишечнике, а вот некоторые амёбы могут проникнуть куда угодно. Особенно опасно, если они обоснуются в сравнительно изолированных от общего действия иммунитета местах, а это в том числе глазное яблоко и нервная ткань.

Паразит Entamoeba histolytica. Фото © Shutterstock

К примеру, такой микроскопический паразит через кровь способен попасть в том числе в мозг, сердце, почки, лёгкие. Он называется Entamoeba histolytica. Histolytica — значит "разрушает ткани". Установлено, что этот организм умеет заставлять клетки человека совершать самоубийство (по-научному "вызывать апоптоз") или даже самостоятельно разрывать их на части, натурально отгрызая куски. При этом, если он выберет для жизни только кишечник, то чаще всего инфекция будет бессимптомной.

Паразит Giardia lamblia. Фото © Shutterstock

А вот самый распространённый нахлебник, живущий в двенадцатиперстной кишке сотен миллионов людей по всему миру Giardia lamblia, — кишечная лямблия. Кстати, лямблии — это такие организмы, которые в принципе могут жить и размножаться только в теле хозяина, то есть не способны к другой жизни, кроме паразитической. Giardia lamblia разрушает кишечные ворсинки и мешает всасыванию в кровь питательных веществ. Врачи и микробиологи хорошо знают её как обладательницу особого "таланта" обходить иммунную защиту: она постоянно меняет внешний вид своих поверхностных белков, поэтому иммунные клетки её не узнают.

Leishmania donovani в мазке костного мозга. Фото © Wikipedia

А, к примеру, лейшмания — это вообще поразительный внутриклеточный оккупант: он заселяется в тех клетках, которые, собственно, призваны нас от них защищать. А именно в макрофагах. Это такие клетки, которые буквально поедают, проглатывают то, что считают организму ненужным или вредным. Так вот, лейшмании очень рады быть ими съеденными: прямо во чреве макрофага они великолепно разводят свою преступную деятельность. И всё это ослабляет общую защитную реакцию человеческого организма на вторжение чужеродных живых существ.

Как паразиты подавляют иммунитет

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Во-первых, они благополучно поглощают предназначенные нам витамины, а вместо этого выделяют в организм свои токсины, которые отравляют полезную микрофлору кишечника, убивают или делают недееспособными лимфоциты, макрофаги. А во-вторых, у них есть целых арсенал всевозможных трюков и хитростей.

Например, некоторые из них наловчились выделять молекулы, которые делают бессильными окружающие их антитела и таким образом создают нечто вроде "дымовой завесы", за которой можно какое-то время укрываться.

Далее, как уже было упомянуто, способность часто "менять маску" и сбивать иммунитет с толку. Возьмём одноклеточного паразита трипаносому — возбудителя сонной болезни — которого в Африке разносит муха цеце: клетке поражённого человеческого тела приходится производить два десятка разных антител против одного и того же зловредного организма, потому что этот организм всё время "наклеивает новую этикетку".

Более того, многие паразиты предпочитают не постоянное переодевание, а однократную, но максимально "грамотную" маскировку: они мимикрируют, то есть надевают на себя белки и прочие структуры человеческих клеток и таким образом притворяются "своими". Иммунитет опять же не распознаёт в них врагов и не "включается" вообще. Пример: тропические кровососущие черви шистосомы (распространены в основном в Азии, Африке, на Ближнем Востоке) вырабатывают белок, на 63% идентичный хозяйскому, и этого оказывается достаточно, чтобы паразита не замечали.

В итоге борьба с такими коварными существами оборачивается для человеческого организма долгой и изнурительной работой. И со временем уже не хватает сил бороться с другими инфекциями, которые меж тем, что называется, никто не отменял.

Паразиты в организме у спортсменов

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Спортсмены подвержены паразитарным инфекциям в целом точно в той же степени, что и все остальные, но есть в их профессии некоторые дополнительные факторы риска, объяснила врач-паразитолог.

— У них стрессы тяжёлые, поэтому специальные врачи и следят за их здоровьем. Повышенные нагрузки, травмоопасная профессия, — отмечает Елена Чернышева.

А кроме этого, по её словам, опасность столкнуться с паразитами возрастает при смене климата и бытовых условий, а это весьма вероятно при участии в международных соревнованиях.

— Другое питание, другая вода, всё это влияет. Поэтому люди, которые ездят за границу, часто привозят эти заболевания, — посетовала доктор биологических наук.

Авторы Адель Романенкова