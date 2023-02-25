"Я здоровый, я вынесу": В чём главная опасность болезни фигуриста Костомарова и можно ли было её предотвратить Медик выразил убеждение, что тяжёлая болезнь знаменитого спортсмена возникла не внезапно, а развивалась достаточно долгое время. 24 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Никитченко Елена

Пневмония может привести к сепсису на фоне серьёзного общего угнетения иммунитета, объяснил Лайфу заслуженный деятель науки РФ, врач-пульмонолог Евгений Шмелёв. Он подчеркнул, что, с его точки зрения, некорректно и бесполезно пытаться разобраться в ситуации с известным спортсменом Романом Костомаровым, потому что для этого нужно досконально и достоверно знать все подробности, а в этом деле нельзя полагаться на противоречивые публикации в СМИ: истинное положение дел могут знать только непосредственно лечащие врачи. Но в целом, по мнению медика, можно говорить, что риск подобного развития событий повышается, если организм очень ослаблен.

Да, тяжёлая пневмония может привести к сепсису, если ослаблена иммунная защита организма, если вовремя не диагностирована пневмония, не начата адекватная антибактериальная терапия. У здорового человека сепсис не возникает. Должно быть угнетение иммунной реактивности. Оно может возникать в острой форме или длительно существовать Евгений Шмелёв Врач-пульмонолог, заслуженный деятель науки РФ

Фигуриста Романа Костомарова 10 января 2023 года экстренно госпитализировали с пневмонией. После этого сообщали о наметившемся некотором улучшении, но вскоре появились новости о том, что у спортсмена возник сепсис, а затем случился некроз конечностей — и дело дошло даже до ампутации. 8 февраля спортсмену исполнилось 46.

Напомним, сепсис — это общее заражение крови после проникновения инфекции из поражённого органа в кровоток. Некроз, то есть отмирание тканей, развивается на фоне ухудшения кровообращения. Оно может нарушаться по разным причинам, в том числе из-за воспалительного процесса и переохлаждения.

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Больше всего ошарашивает и удручает поклонников и всю страну очень быстрое развитие болезни Костомарова, особенно с учётом того, что ещё недавно, в новогодние праздники, он успешно выступал в ледовых шоу. В то же время, по некоторым данным, он тогда был уже нездоров, работал с высокой температурой и при этом в свободное время ходил в баню и нырял в ледяную воду.

Возникает вопрос о том, можно ли предотвратить столь тяжёлые последствия воспаления лёгких. На этот счёт пульмонолог Евгений Шмелёв отметил, что после постановки диагноза это забота врачей, но принципиально важно выявить болезнь как можно раньше, а для этого нужно как можно внимательнее относиться к своему здоровью, в случае недомогания немедленно обращаться к врачам и не заниматься самолечением. По твёрдому убеждению медика, в вопросах здоровья ни в коем случае не стоит быть самоуверенными.

— Понимаете, все эти ощущения: "Да я здоровый, я вынесу", а на самом деле тебя могут вынести, — сокрушается заслуженный деятель науки.

Авторы Александр Бочаров