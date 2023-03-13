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13 марта, 10:59

Сепсис прогрессирует: Костомарова готовят к очередной операции по ампутации

Mash: Костомарова готовят к повторной операции по ампутации конечностей

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей, поскольку сепсис продолжает прогрессировать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В настоящий момент спортсмен находится в бессознательном состоянии, он дышит с помощью трубки в горле. Препараты, которые погружали Костомарова в медикаментозный сон, сняли. Полноценно фигурист в сознание так и не пришёл. Сейчас единственное, что он может делать, — иногда открывать глаза. Костомаров находится в очень слабом состоянии.

В засекреченной медкарте Костомарова появились воодушевляющие записи

В засекреченной медкарте Костомарова появились воодушевляющие записи

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале года. Позже из-за развившегося сепсиса врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. Затем у него произошли поражение четверти головного мозга и два инсульта. Также спортсмен ослеп на один глаз. Недавно стало известно, что состояние улучшилось и он начал общаться с близкими.

Обложка ©

Getty Images / Visual China Group

Светлана Оперук
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