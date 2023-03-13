Сепсис прогрессирует: Костомарова готовят к очередной операции по ампутации

В настоящий момент спортсмен находится в бессознательном состоянии, он дышит с помощью трубки в горле. Препараты, которые погружали Костомарова в медикаментозный сон, сняли. Полноценно фигурист в сознание так и не пришёл. Сейчас единственное, что он может делать, — иногда открывать глаза. Костомаров находится в очень слабом состоянии.